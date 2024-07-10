Польша не будет сбивать ракеты РФ без разрешения всего НАТО: Байден не хочет эскалации
Польша не может выполнить требование Киева: сбивать российские ракеты, летящие в направлении запада Украины, без решения всего НАТО – и такого консенсуса в Альянсе пока нет. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в интервью Польскому Радио.
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Чиновник напомнил: Украина уже давно выступает за то, чтобы с территории стран НАТО сбивались российские ракеты, летящие в западном направлении.
В то же время он подчеркнул, что Польша не будет принимать никаких решений по этому вопросу самостоятельно – нужно решение всего НАТО, а такого консенсуса в Альянсе нет.
Он сослался на позицию администрации президента США: там заявили, что не хотят эскалации в войне.
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"Конечно, существуют другие процедуры по ракетам на территории республики. Тогда это наше решение", – отметил Косиняк-Камыш.
9 июля представитель Государственного департамента Мэттью Миллер заявил, что этот вопрос союзники могут обсудить на саммите НАТО в Вашингтоне.
Во время некоторых масштабных российских ударов по Украине ракеты оккупантов пролетали польское воздушное пространство – в ответ Польша стала поднимать в воздух свою военную авиацию во время атак РФ.
Польша пока не сбивала российские ракеты над своей территорией – в марте это объясняли угрозой для местных жителей.
- 8 июля Киев и Варшава подписали договор о безопасности, в котором прописана возможность перехвата Польшей российских ракет и дронов в небе над Украиной.
- Польский премьер Туск объяснил, что это пока на уровне идеи и отметил, что такого рода акции все же требуют общей натовской ответственности.
- 10 июля представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности, комментируя возможность перехвата Польшей российских ракет в небе над Украиной, заявил, что никто не хочет эскалации.
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