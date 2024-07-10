Patriot, NASAMS, SAMP-T и перехватчики. Союзники выделят помощь Украине на $1 млрд

Планируется, что Украина получит сотни дополнительных перехватчиков в течение следующего года

Лидеры НАТО на саммите в Вашингтоне (Фото: ЕРА/ SHAWN THEW)

Западные союзники на саммите НАТО в Вашингтоне обязались выделить крупный пакет военной помощи Украине на $1 млрд. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны и "сотни дополнительных перехватчиков" в течение следующего года.

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В совместном заявлении лидеров отмечается, что:

→ США, Германия, Румыния передадут Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot;

→ Нидерланды и другие союзники обеспечат эти батареи необходимыми компонентами;

→ Италия предоставит систему ПВО SAMP-T.

Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, гражданское население и солдат, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы могли быть использованы как можно быстрее. В этом году мы работаем над дальнейшим объявлением о предоставлении Украине дополнительных стратегических систем противовоздушной обороны", – говорится в документе.

В ближайшие месяцы США и союзники также передадут Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Канада, Норвегия, Испания и Великобритания продолжат играть большую роль в предоставлении этих систем, а многие другие сторонники Украины предоставят перехватчики.

Планируется, что Украина получит сотни дополнительных перехватчиков в следующем году.

В преддверии саммита НАТО генсек Альянса Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.

9 июля 2024 года посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что у Альянса есть "очень положительные" новости относительно систем Patriot для Украины.

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