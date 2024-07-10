Байден на саммите НАТО объявил, что США и союзники передадут Украине пять систем Patriot

Президент США подчеркнул, что западный мир работает над тем, чтобы передать Украине "десятки" систем ПВО в этом году

Джо Байден (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

США предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot, европейские союзники усилят украинскую противовоздушную оборону еще четырьмя такими системами. Об этом на открытии саммита НАТО сообщил президент США Джо Байден, передает Голос Америки.

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Три ЗРК Patriot передадут США вместе с Германией и Румынией, еще одну соберут Нидерланды с другими союзниками. Италия в свою очередь передает Украине SAMP-T.

"Эти пять стратегических систем противовоздушной обороны помогут защитить украинские города, мирных жителей и военных, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы можно быстро использовать", – сказал Байден.

Он отметил, что западный мир работает над тем, чтобы передать Украине "десятки" систем ПВО в этом году.

Кроме того, в ближайшие месяцы Украина получит от Вашингтона и союзников "десятки" тактических систем противовоздушной обороны, в частности, NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и системы Gepard, добавил американский лидер.

"Украина может и должна победить Путина", – подытожил Байден, завершая речь.

В преддверии саммита НАТО генсек Альянса Столтенберг призвал к наращиванию военной помощи Киеву. Он также выразил надежду, что Украина станет членом Альянса в течение 10 лет.

9 июля 2024 года госпожа США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Альянс имеет "очень положительные" в отношении систем Patriot для Украины.

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