У Байдена пообещали "набор сильных сигналов" Путину после массированного удара по Украине

Джон Кирби заявил, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины

Джон Кирби (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

В ответ на российский ракетный удар по детской больнице Охматдет в Киеве Белый дом пообещал передать кремлевскому диктатору Владимиру Путину "сильный набор сигналов и сообщений" на этой неделе. Об этом на брифинге заявил представитель администрации президента США Джон Кирби.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Он подчеркнул, что для Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах или жилых домах".

Отвечая на вопрос, является ли российский удар по детской больнице каким-то сигналом от России перед саммитом НАТО в Вашингтоне, Кирби сказал, что не может этого точно подчеркнуть.

"Но, как я уже сказал, то, что вы увидите на этой неделе, это – очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты", – заявил представитель Белого дома.

Он добавил, что на саммите будет несколько серьезных шагов для усиления противовоздушной обороны Украины.

8 июля 2024 года оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30. В результате атаки на Покровск погибли три человека. В Кривом Роге из-за атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

Под удар в Киеве попала детская больница Охматдет. Там продолжают разбирать завалы.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – погибли семь человек, трое получили ранения. Утром 9 июля КГГА добавила: всего в столице погибли 27 человек, еще 117 получили ранения.

Читайте также: Премьер Индии обнимался с Путиным в России. Зеленский назвал это "огромным разочарованием"