Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30: что не удалось сбить
Около 10:00 Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Воздушным силам удалось сбить 30 из 38 вражеских ракет, сообщил командующий ВС Николай Олещук.
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Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:
→ одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
→ четыре баллистические ракеты "Искандер-М";
→ одну крылатую ракету 3М22 "Циркон";
→ 13 крылатых ракет Х-101;
→ 14 крылатых ракет "Калибр";
→ две крылатые ракеты Х-22;
→ три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.
Воздушным силам не удалось сбить одну ракету типа "Искандер-М", "Циркон", две ракеты Х-101 и две ракеты "Калибр".
Следователи Службы безопасности Украины установили, что Россия ударила по детской больнице Охматдет ракетой Х-101.
- 8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.
- Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 было известно о двух погибших.
- В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате этого погибли четыре человека, трое получили ранения.
- В результате атаки на Покровск погибли три человека.
- В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.
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