Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30: что не удалось сбить

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск

Последствия удара по Охматдету (Фото: Facebook)

Около 10:00 Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования. Воздушным силам удалось сбить 30 из 38 вражеских ракет, сообщил командующий ВС Николай Олещук.

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Всего, по предварительным данным, российские военные преступники выпустили 38 ракет различных типов:

→ одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

→ четыре баллистические ракеты "Искандер-М";

→ одну крылатую ракету 3М22 "Циркон";

→ 13 крылатых ракет Х-101;

→ 14 крылатых ракет "Калибр";

→ две крылатые ракеты Х-22;

→ три управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Воздушным силам не удалось сбить одну ракету типа "Искандер-М", "Циркон", две ракеты Х-101 и две ракеты "Калибр".

Следователи Службы безопасности Украины установили, что Россия ударила по детской больнице Охматдет ракетой Х-101.

8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.

Под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 было известно о двух погибших.

В результате повторной атаки на Киев 8 июля в Днепровском районе зафиксировано падение обломков – в результате этого погибли четыре человека, трое получили ранения.

В результате атаки на Покровск погибли три человека.

В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.

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