Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото

Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 известно о двух погибших. Полицейские, спасатели, нацгвардейцы, медики и прохожие разбирают завалы.

По словам Зеленского, Охматдет – одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. Президент отметил, что под завалами люди, поэтому точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

"Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом", — написал Зеленский.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Киев24 сообщил, что повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения. По его словам, всех нуждающихся в помощи перевозят по другим больницам.

На обстрел детской больницы отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, ежегодно в больнице проводят около 7000 сложных операций, а также осуществляется диагностика и лечение на современном уровне онкогематологических заболеваний, выполняются трансплантации костного мозга больным детям.

Лубинец призвал международные организации отреагировать на российскую атаку по детской больнице.

Осторожно, на видео ненормативная лексика.

Фото: Facebook-аккаунт Охматдета

Фото: Facebook-аккаунт Охматдета

Фото: Facebook-аккаунт Охматдета

Фото: Facebook-аккаунт Охматдета

Фото: Facebook-аккаунт Охматдета

Фото: Facebook-аккаунт Охматдета

ДОПОЛНЕНО В 13:30. LIGA.net побывала на месте событий и публикует соответствующие фотографии.

Фото: LIGA.net/Анастасия Прокаева

Фото: LIGA.net/Анастасия Прокаева

Фото: LIGA.net/ Анастасия Прокаева

Фото: LIGA.net/ Анастасия Прокаева

ДОПОЛНЕНО В 14:19. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больнице Охматдет 16 пострадавших, семеро из них – дети. 15 травмированных госпитализированы.