Утром 8 июля россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву – под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Как сообщила Национальная полиция, по состоянию на 12:50 известно о двух погибших. Полицейские, спасатели, нацгвардейцы, медики и прохожие разбирают завалы.

По словам Зеленского, Охматдет – одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. Президент отметил, что под завалами люди, поэтому точное количество раненых и погибших пока неизвестно.

"Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди. Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом", — написал Зеленский.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала Киев24 сообщил, что повреждены реанимационные, операционные и онкологическое отделения. По его словам, всех нуждающихся в помощи перевозят по другим больницам.

На обстрел детской больницы отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, ежегодно в больнице проводят около 7000 сложных операций, а также осуществляется диагностика и лечение на современном уровне онкогематологических заболеваний, выполняются трансплантации костного мозга больным детям.

Лубинец призвал международные организации отреагировать на российскую атаку по детской больнице.

Осторожно, на видео ненормативная лексика.

Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: Facebook-аккаунт Охматдета
Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: Facebook-аккаунт Охматдета
Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: Facebook-аккаунт Охматдета
Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: Facebook-аккаунт Охматдета
Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: Facebook-аккаунт Охматдета
Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: Facebook-аккаунт Охматдета

ДОПОЛНЕНО В 13:30. LIGA.net побывала на месте событий и публикует соответствующие фотографии.

Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: LIGA.net/Анастасия Прокаева
Россияне ударили по детской больнице Охматдет в Киеве. LIGA.net публикует фото
Фото: LIGA.net/Анастасия Прокаева
Фото: LIGA.net/ Анастасия Прокаева
Фото: LIGA.net/ Анастасия Прокаева
Фото: LIGA.net/ Анастасия Прокаева
Фото: LIGA.net/ Анастасия Прокаева

ДОПОЛНЕНО В 14:19. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больнице Охматдет 16 пострадавших, семеро из них – дети. 15 травмированных госпитализированы.

  • Зеленский сообщил, что 8 июля РФ нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Оккупанты атаковали Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск.
  • В Кривом Роге в результате атаки погибли 10 человек, еще десятки получили ранения.
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