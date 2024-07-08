Россия ударила 40 ракетами разных типов по регионам – Зеленский
Российская армия 8 июля нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и опубликовал соответствующие кадры.
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Зеленский рассказал – Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В результате удара повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.
Президент заверил – все службы привлечены, чтобы спасти как можно больше людей.
"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин", – подчеркнул он.
В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков еще в таких районах Киева: Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.
Предварительно известно о семи погибших. В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.
- В Кривом Роге в результате очередной атаки РФ погибли 10 человек, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 в тяжелом состоянии.