Россия ударила 40 ракетами разных типов по регионам – Зеленский

Президент заверил – все службы привлечены, чтобы спасти как можно больше людей

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Российская армия 8 июля нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины 40 ракетами разных типов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский и опубликовал соответствующие кадры.

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Зеленский рассказал – Россия атаковала Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В результате удара повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница.

Президент заверил – все службы привлечены, чтобы спасти как можно больше людей.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства – это то, что несет Путин", – подчеркнул он.

В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков еще в таких районах Киева: Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Предварительно известно о семи погибших. В Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.