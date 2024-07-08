Росіяни вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві. LIGA.net публікує фото

Вранці 8 липня росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву – під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

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Як повідомила Національна поліція, станом на 12:50 відомо про двох загиблих. Поліціянти, рятувальники, нацгвардійці, медики та перехожі розбирають завали.

За словами Зеленського, Охматдит – одна з найважливіших не лише в Україні, а й у Європі виключно дитяча лікарня. Президент зазначив, що під завалами люди, тому точна кількість поранених і загиблих наразі невідома.

"Зараз усі допомагають розбирати завали: лікарі, звичайні люди. Росія не може не знати, куди летять її ракети, і повинна сповна відповісти за всі свої злочини: проти людей, проти дітей, проти людяності загалом", – написав Зеленський.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу Київ24 повідомив, що пошкоджені реанімаційні, операційні та онкологічне відділення. За його словами, всіх, хто потребує допомоги, перевозять до інших лікарень.

На обстріл дитячої лікарні відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, щорічно в лікарні проводять близько 7000 складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям.

Лубінець закликав міжнародні організації відреагувати на російську атаку по дитячій лікарні.

Обережно, на відео ненормативна лексика.

Фото: Facebook-акаунт Охматдиту

Фото: Facebook-акаунт Охматдиту

Фото: Facebook-акаунт Охматдиту

Фото: Facebook-акаунт Охматдиту

Фото: Facebook-акаунт Охматдиту

Фото: Facebook-акаунт Охматдиту

ДОПОВНЕНО О 13:30. LIGA.net побувала на місці подій та публікує відповідні світлини.

Фото: LIGA.net/Анастасія Прокаєва

Фото: LIGA.net/Анастасія Прокаєва

Фото: LIGA.net/ Анастасія Прокаєва

Фото: LIGA.net/ Анастасія Прокаєва

ДОПОВНЕНО О 14:18. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у лікарні Охматдит 16 постраждалих, семеро з них – діти. 15 травмованих госпіталізували.