Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30: що не вдалося збити

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ

Наслідки удару по Охматдиту (Фото: Facebook)

Близько 10:00 Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування. Повітряним силам вдалося збити 30 із 38 ворожих ракет, повідомив командувач ПС Микола Олещук.

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Загалом, за попередніми даними, російські військові злочинці випустили 38 ракет різних типів:

→ одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

→ чотири балістичні ракети "Іскандер-М";

→ одну крилату ракету 3М22 "Циркон";

→ 13 крилатих ракет Х-101;

→ 14 крилатих ракет "Калібр";

→ дві крилаті ракети Х-22;

→ три керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Повітряним силам не вдалося збити одну ракету типу "Іскандер-М", "Циркон", дві ракети Х-101 та дві ракети "Калібр".

Слідчі Служби безпеки України встановили, що Росія вдарила по дитячій лікарні Охматдит ракетою Х-101.

8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ.

Під ворожим вогнем опинилася дитяча лікарня Охматдит. Як повідомила Національна поліція, станом на 12:50 було відомо про двох загиблих.

Внаслідок повторної атаки на Київ 8 липня у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків – внаслідок цього загинуло четверо людей, троє зазнали поранень.

Внаслідок атаки на Покровськ загинуло троє людей.

У Кривому Розі внаслідок атаки загинули 10 людей, ще десятки отримали поранення.

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