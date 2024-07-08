У Покровську росіяни вдарили по підприємству: загинули троє чоловіків – фото
Вранці 8 липня росіяни завдали удару по Покровську, внаслідок атаки загинули троє людей. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
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За його словами, Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили вранці по всій країні. У Покровську окупанти атакували одне із підприємств, на території якого загинули троє чоловіків.
Філашкін зазначив, що під вогнем опинилися й інші громади Донецької області, інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила.
Офіс генерального прокурора уточнив, що РФ завдала ракетного удару по Покровську о 09:50. Внаслідок атаки загинули троє людей. Крім того, множинні різані рани та осколкові поранення дістали 24-річний чоловік та 36-річна жінка.
- Зеленський повідомив, що 8 липня РФ завдала масованого ракетного удару по регіонах України 40 ракетами різних типів. Окупанти атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ та Краматорськ.
- Національна поліція повідомила, що станом на 12:50 відомо про 21 загиблого та 68 потерпілих по Україні.
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