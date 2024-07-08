Росія в Дніпрі вбила людину і поранила шістьох. Пошкоджено будинок, СТО та підприємство – фото

Співрозмовник LIGA.net в обласному центрі повідомив, що у період з 10:20 до 11:00 було чути щонайменше сім вибухів

Наслідки російського удару по Дніпру (Фото: Сергій Лисак)

Під час масованої ракетної атаки 8 липня російські війська вдарили по Дніпру, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, є поранені, пошкодження цивільної та критичної інфраструктури.

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"У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені", – написав Лисак.

Співрозмовник LIGA.net в обласному центрі повідомив, що у період з 10:20 до 11:00 було чути щонайменше сім вибухів. З одного району міста досі здіймається густий чорний дим.

У Кривому Розі попередньо відомо про 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває у лікарні, з них 10 у важкому стані.

За словами президента Володимира Зеленського, за цей ранок країна-терорист запустила по Україні понад 40 ракет різних типів.

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук