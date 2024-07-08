Россия в Днепре убила человека и ранила шестерых. Поврежден дом, СТО и предприятие – фото

Собеседник LIGA.net в областном центре сообщил, что в период с 10:20 до 11:00 было слышно не менее семи взрывов

Последствия российского удара по Днепру (Фото: Сергей Лысак)

Во время массированной ракетной атаки 8 июля российские войска ударили по Днепру, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, есть раненые повреждения гражданской и критической инфраструктуры.

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"В Днепре повреждения получили многоэтажку, предприятие. Изувеченное СТО. Есть раненые", – написал Лысак.

Собеседник LIGA.net в областном центре сообщил, что в период с 10:20 до 11:00 было слышно не менее семи взрывов. Из одного района города до сих пор поднимается густой черный дым.

В Кривом Роге предварительно известно о 10 погибших, 31 раненый уже находится в больнице, из них 10 в тяжелом состоянии.

По словам президента Владимира Зеленского, за это утро страна-террорист запустила по Украине более 40 ракет разных типов.

Фото: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук

Фото: Николай Лукашук