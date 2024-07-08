Росія вдарила по Україні. У Києві восьмеро загиблих, є влучання в Охматдит

У Шевченківському районі Києва постраждала дитяча лікарня Охматдит, є значні руйнування

Фото: Telegram Володимира Зеленського

У Києві 8 липня пролунали вибухи – Росія масовано атакує регіони України. Цьому передував зліт винищувача МІГ-31К і бомбардувальників Ту-95. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

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У Київській ОВА закликали жителів області дотримуватись інформаційної тиші, не знімати, а також не оприлюднювати в мережі роботу ППО.

Мер столиці заявив – у Солом'янський район викликали медиків, бригада прямує.

О 10:39 Повітряні сили Збройних Сил України закликали жителів столиці перебувати в укриттях.

Також низка вибухів пролунала у Дніпрі, повідомив кореспондент LIGA.net.

О 10:42 КМВА повідомила про те, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі столиці. Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань і потерпілих уточнюється.

Станом на 10:48 КМВА повідомляла про падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

О 10:54 у Шевченківському районі столиці пролунав вибух, повідомив Кличко.

Також близько 10:50 у Дніпрі пролунали повторні звуки вибухів, повідомив кореспондент LIGA.net.

Станом на 11:04 внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків ще у таких районах Києва: Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському.

За попередніми даними:

- в Солом’янському районі є пошкодження офісної будівлі;

- в Голосіївському – уламки впали біля житлового будинку;

- в Дніпровському палають уламки в житловій забудові;

- в Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок;

- в Деснянському районі займання будинку.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:09. Кличко повідомив про трьох постраждалих. Одного з них госпіталізували. Двом – надали допомогу на місці. Перевіряється інформація про одного загиблого.

Об 11:12 мер столиці повідомив про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:26. У Києві відомо про дев'ятьох постраждалих та одного загиблого, повідомили у КМВА.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:40. За даними КМВА, попередньо відомо про п'ятьох загиблих. У Шевченківському районі постраждала дитяча лікарня Охматдит, є руйнування.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:57. За даними КМВА, наразі відомо про сімох загиблих.

ОНОВЛЕНО ОБ 11:59. За словами начальника КМВА Сергія Попка у телемарафоні, вже відомо про вісьмох загиблих. Під завалами лікарні можуть знаходитися діти.

23 червня унаслідок падіння уламків ракети окупантів у Київській області постраждало двоє осіб, є пошкодження будівель та автівок.

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