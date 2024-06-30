У Києві через падіння уламків російської ракети виникла пожежа в багатоповерхівці – фото

До медиків звернулися п’ятеро жінок, у всіх гостра реакція на стрес, повідомив Кличко

Працівники ДСНС (Ілюстративне фото: ДСНС України)

Ввечері 30 червня в Оболонському районі Києва внаслідок падіння уламків російської ракети виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, загоряння виникло на восьмому та дев’ятому поверхах. Всі екстрені служби на місці.

"Звернень від потерпілих з будинку на Оболоні, куди влучили уламки, наразі немає. Медики чергують на місці", – зазначив Кличко.

ДОПОВНЕНО О 20:20. Київська міська військова адміністрація уточнила, що сталося загоряння балкона на одному з поверхів і оприлюднила відповідне фото.

ДОПОВНЕНО О 20:25. Кличко повідомив, що двом постраждалим жінкам медики надають допомогу на місці, у них гостра реакція на стрес.

За його словами, у будинку часткова руйнація балконів на двох поверхах. Також загроза руйнації балкона ще на одному з поверхів. Пожежу в будинку локалізовано.

ДОПОВНЕНО О 20:52. Кличко повідомив, що з будинку евакуювали 10 мешканців. До медиків звернулися пʼятеро потерпілих. Всі – жінки, з гострою реакцією на стрес. Одну літню жінку госпіталізували, іншим надають допомогу на місці.

Національна поліція

Національна поліція

Київська міська військова адміністрація

15 червня вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла на підприємстві у Київській області через російську атаку.

23 червня унаслідок падіння уламків ракети окупантів у Київській області постраждало двоє осіб, є пошкодження будівель та автівок.

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