Гасили три дні: надзвичайники ліквідували пожежу на підприємстві у Київській області після атаки

Фото: ДСНС

15 червня вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла на підприємстві у Київській області ще три доби тому через російську повітряну атаку. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Займання на цьому об'єкті сталося через падіння уламків збитих силами протиповітряної оборони ударних безпілотників Росії.

Фото: ДСНС

Лише тепер вдалося загасити пожежу на підприємстві, розповіли надзвичайники.

Фото: ДСНС

У ніч проти 14 червня Росія двічі атакувала регіони – Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони: Росія запустила 31 засіб повітряного нападу. Вдень того самого дня ворог завдав третього ракетного удару – у Києві чули вибухи.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що ціль російських атак по регіонах залишається та сама – енергетика та військові об'єкти. Російська армія вбачає за доцільне атакувати західну частину України – це видно з атаки 14 червня.

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагалися завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed.

З усього, чим атакували росіяни, захисникам не вдалося збити тільки "Іскандер-М".

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