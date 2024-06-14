Втретє за день. Росія здійснює ракетну атаку – у Києві чутно вибухи

МіГ-31К (Фото: EPA)

Вдень 14 червня була оголошена повітряна тривога у всіх областях України – Росія запустила ракети. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Спочатку повітряну тривогу оголосили у Києві, опісля в місті пролунали вибухи, передають журналісти LIGA.net.

Потім тривога охопила північні, східні, центральні та південні області. За декілька хвилин сирени завили на заході України.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух ракет у напрямку Хмельницької області, а жителів Києва закликали перебувати в укриттях.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО в області.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що ціль російських атак по регіонах залишається та сама – енергетика та військові об'єкти. Російська армія вбачає за доцільне атакувати західну частину України – це видно з атаки 14 червня.

У ніч проти 14 червня Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони: Росія запустила 31 засіб повітряного нападу.

Польські Збройні сили підіймали літаки через російську атаку на Україну. Вони заявляли про "ще одну напружену ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації".

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