Після російської атаки у Київській області знайшли небезпечні касетні суббоєприпаси
Ту-95МС (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Після російської нічної атаки 12 червня у Київській області виявлено фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів, повідомила поліція Київщини.

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Вранці під час документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на Київщині фрагменти касетних суббоєприпасів, які становлять загрозу життю і здоровʼю та можуть здетонувати від найменшого руху, акцентує відомство.

Поліціянти радять жителям утриматися від відвідування місць поблизу російського обстрілу та негайно інформувати профільні служби (зокрема, Нацпол та ДСНС) у разі виявлення підозрілих предметів.

Також категорично забороняється торкатися таких предметів або пересувати їх.

Спеціалісти проводять перевірку та дослідження щодо наявності таких фрагментів, підсумовують правоохоронці.

Фото: Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області
ДОВІДКА
Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Такий снаряд розпадається на десятки дрібніших субснарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою роками. 

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