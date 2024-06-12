Після російської атаки у Київській області знайшли небезпечні касетні суббоєприпаси

Категорично забороняється торкатися таких предметів або пересувати їх, закликають викликати профільні служби

Ту-95МС (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Після російської нічної атаки 12 червня у Київській області виявлено фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів, повідомила поліція Київщини.

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Вранці під час документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на Київщині фрагменти касетних суббоєприпасів, які становлять загрозу життю і здоровʼю та можуть здетонувати від найменшого руху, акцентує відомство.

Поліціянти радять жителям утриматися від відвідування місць поблизу російського обстрілу та негайно інформувати профільні служби (зокрема, Нацпол та ДСНС) у разі виявлення підозрілих предметів.

Також категорично забороняється торкатися таких предметів або пересувати їх.

Спеціалісти проводять перевірку та дослідження щодо наявності таких фрагментів, підсумовують правоохоронці.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

ДОВІДКА Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Такий снаряд розпадається на десятки дрібніших субснарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою роками. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Такий снаряд розпадається на десятки дрібніших субснарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою роками.

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагалися завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed.

З усього, чим атакували росіяни, захисникам не вдалося збити тільки "Іскандер-М".

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