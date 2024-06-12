Після російської атаки у Київській області знайшли небезпечні касетні суббоєприпаси
Після російської нічної атаки 12 червня у Київській області виявлено фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів, повідомила поліція Київщини.
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Вранці під час документування воєнних злочинів РФ правоохоронці виявили на Київщині фрагменти касетних суббоєприпасів, які становлять загрозу життю і здоровʼю та можуть здетонувати від найменшого руху, акцентує відомство.
Поліціянти радять жителям утриматися від відвідування місць поблизу російського обстрілу та негайно інформувати профільні служби (зокрема, Нацпол та ДСНС) у разі виявлення підозрілих предметів.
Також категорично забороняється торкатися таких предметів або пересувати їх.
Спеціалісти проводять перевірку та дослідження щодо наявності таких фрагментів, підсумовують правоохоронці.
- Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагалися завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи ракети та дрони.
- Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed.
- З усього, чим атакували росіяни, захисникам не вдалося збити тільки "Іскандер-М".
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