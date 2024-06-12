После российской атаки в Киевской области обнаружили опасные кассетные суббоеприпасы

Категорически запрещается прикасаться к таким предметам или передвигать их, призывают вызвать профильные службы

Ту-95МС (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

После российской ночной атаки 12 июня в Киевской области обнаружены фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов, сообщила полиция Киевской области.

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Утром во время документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили в Киевской области фрагменты кассетных суббоеприпасов, которые представляют угрозу жизни и здоровью и могут сдетонировать от малейшего движения, акцентирует ведомство.

Полицейские советуют жителям воздержаться от посещения мест вблизи российских обстрелов и немедленно информировать профильные службы (в частности, Нацпол и ГСЧС) в случае обнаружения подозрительных предметов.

Также категорически запрещается прикасаться к таким предметам или передвигать их.

Специалисты проводят проверку и исследования относительно наличия таких фрагментов, заключают правоохранители.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

СПРАВКА Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Такой снаряд распадается на десятки более мелких субснарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя годами. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Такой снаряд распадается на десятки более мелких субснарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя годами.

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed.

Из всего, чем атаковали россияне, защитникам не удалось сбить только "Искандер-М".

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