После российской атаки в Киевской области обнаружили опасные кассетные суббоеприпасы
После российской ночной атаки 12 июня в Киевской области обнаружены фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов, сообщила полиция Киевской области.
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Утром во время документирования военных преступлений РФ правоохранители обнаружили в Киевской области фрагменты кассетных суббоеприпасов, которые представляют угрозу жизни и здоровью и могут сдетонировать от малейшего движения, акцентирует ведомство.
Полицейские советуют жителям воздержаться от посещения мест вблизи российских обстрелов и немедленно информировать профильные службы (в частности, Нацпол и ГСЧС) в случае обнаружения подозрительных предметов.
Также категорически запрещается прикасаться к таким предметам или передвигать их.
Специалисты проводят проверку и исследования относительно наличия таких фрагментов, заключают правоохранители.
- Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя ракеты и дроны.
- Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed.
- Из всего, чем атаковали россияне, защитникам не удалось сбить только "Искандер-М".
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