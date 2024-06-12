Нидерланды передадут ВСУ радар, три пусковые установки к Patriot и 60 млн евро на дроны

Премьер Нидерландов Рютте заявил, что его страна ведет переговоры с союзниками по передаче Украине дополнительного Patriot

Пусковая установка Patriot (Фото: Генштаб ВСУ/Facebook)

Нидерланды приняли решение о передаче Украине радиолокационной станции и трех пусковых установок к системам противовоздушной обороны Patriot. Страна также выделила 60 млн евро на закупку дронов для украинских бойцов. Об этом говорится в сообщениях нидерландского премьер-министра Марка Рютте и Министерства обороны страны.

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По словам Рютте, его страна наращивает поддержку Украины, чтобы обеспечить способность украинских военных продолжать противостоять российской агрессии.

Он сообщил, что для этого Нидерланды передадут Украине радар и три пусковые установки к системам Patriot.

"Нидерланды предоставляют новый пакет помощи в размере 138 млн евро на ремонт критически важной энергетической инфраструктуры, гуманитарную помощь и восстановительные инициативы бизнеса. Но реконструкция бессмысленна без мощных вооруженных сил", – выразился он.

Сейчас Амстердам ведет переговоры с союзниками по предоставлению Украине дополнительного комплекса Patriot, подчеркнул глава правительства государства.

Также в оборонном ведомстве Нидерландов объявили о выделении для Сил обороны 60 млн евро на закупку БпЛА.

В ходе визита в Киев 10 июня министр обороны страны Кайса Оллонгрен сообщила, что 20 млн евро от общей суммы пойдут на приобретение FPV-дронов в рамках коалиции по БпЛА.

17,5 млн евро предназначены для закупки морских беспилотников, которые Украина производит внутри государства.

"Украина может производить этот тип дронов внутри страны, поэтому Нидерланды также поощряют местный бизнес этим финансовым вкладом", – говорится в сообщении.

Другие средства пойдут на двусторонние поставки дронов разных типов, что принесет пользу и нидерландской промышленности, добавили в Минобороны страны.

19 апреля в нидерландском правительстве заявили, что выделят Украине более 200 млн евро на усиление ПВО и передачу артиллерийских боеприпасов.

28 мая Минобороны Нидерландов сообщило, что государство планирует как можно скорее собрать Patriot и передать его Украине.

3 июня Оллонгрен сказала, что когда Украина получит самолеты F-16 от Амстердама, то ВСУ смогут использовать все 24 истребителя для ударов по целям России.

7 июня она заявила, что ее страна выделит 400 млн евро для производства боевых машин CV90 для украинской армии.

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