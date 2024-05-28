Нидерланды планируют как можно быстрее собрать систему Patriot и подарить ее Украине

Амстердам определил, какие страны могут также предоставить части и боеприпасы из своих запасов и призвал эти страны присоединиться к проекту

ЗРК Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Нидерланды планируют в короткие сроки собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot и подарить его Украине, а также призывают присоединиться и другие страны, имеющие на вооружении эту систему противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды предоставляют основные компоненты из собственных запасов.

В то же время Амстердам определил, какие страны потенциально могут также предоставить части и боеприпасы из своих запасов, и призвал эти страны присоединиться к проекту.

"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также о подготовке украинских экипажей. Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять части и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе", – подчеркнула Оллонгрен.

В правительстве Нидерландов говорят, что осознают дефицитность систем Patriot, но в то же время убеждены, что "Украина также борется за Европу и ее военная способность, производство энергии и жизненно важная инфраструктура подвергаются ежедневным нападениям".

"Промышленные поставщики обязались ускорить производство и доставку запасных компонентов. Мы на это рассчитываем", – добавила глава Минобороны страны.

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27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.

6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.

15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.

25 мая президент заявил, что предоставление Украине семи зенитно-ракетных комплексов Patriot и принятие США решения о передаче истребителей F-16 будет практическим итогом июльского саммита НАТО.

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