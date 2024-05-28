Нидерланды планируют как можно быстрее собрать систему Patriot и подарить ее Украине
Нидерланды планируют в короткие сроки собрать зенитно-ракетный комплекс Patriot и подарить его Украине, а также призывают присоединиться и другие страны, имеющие на вооружении эту систему противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.
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Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Нидерланды предоставляют основные компоненты из собственных запасов.
В то же время Амстердам определил, какие страны потенциально могут также предоставить части и боеприпасы из своих запасов, и призвал эти страны присоединиться к проекту.
"Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также о подготовке украинских экипажей. Если другие потенциальные страны-партнеры смогут поставлять части и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине по крайней мере одну полную систему в краткосрочной перспективе", – подчеркнула Оллонгрен.
В правительстве Нидерландов говорят, что осознают дефицитность систем Patriot, но в то же время убеждены, что "Украина также борется за Европу и ее военная способность, производство энергии и жизненно важная инфраструктура подвергаются ежедневным нападениям".
"Промышленные поставщики обязались ускорить производство и доставку запасных компонентов. Мы на это рассчитываем", – добавила глава Минобороны страны.
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- 27 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot и они есть у партнеров, но нет решимости предоставить их.
- 6 мая канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских союзников усилить украинскую противовоздушную оборону из того, что есть в запасах, поскольку времени на то, чтобы ждать изготовления новых средств ПВО для украинской армии, нет.
- 15 мая издание Bloomberg писало, что Белый дом рассматривает возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot.
- 25 мая президент заявил, что предоставление Украине семи зенитно-ракетных комплексов Patriot и принятие США решения о передаче истребителей F-16 будет практическим итогом июльского саммита НАТО.
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