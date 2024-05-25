Зеленський: Практичним підсумком саміту НАТО будуть сім Patriot та рішення США про F-16

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Надання Україні семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та ухвалення Сполученими Штатами рішення про передавання винищувачів F-16 буде практичним підсумком липневого саміту НАТО. Про це в інтерв’ю The New York Times повідомив президент Володимир Зеленський.

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"Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Як ви вважаєте, для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію всього світу, чи це дуже багато", – заявив Зеленський.

Також український лідер вважає, що практичним результатом саміту НАТО буде рішення США про надання Україні винищувачів F-16. Без них, за словами президента, флоту зі 130 літаків в України не буде.

"А це значить, що немає сенсу про це більше говорити. Тому що не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом", – наголосив він.

27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.

6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.

15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.

21 травня Зеленський заявив, що Захід може зважитися на передання Україні семи систем Patriot на липневому саміті НАТО.

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