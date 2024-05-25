Зеленський: Практичним підсумком саміту НАТО будуть сім Patriot та рішення США про F-16
Надання Україні семи зенітно-ракетних комплексів Patriot та ухвалення Сполученими Штатами рішення про передавання винищувачів F-16 буде практичним підсумком липневого саміту НАТО. Про це в інтерв’ю The New York Times повідомив президент Володимир Зеленський.
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"Ми можемо отримати від країн НАТО сім комплексів Patriot? Ми б хотіли закрити усі наші області й мати 20-30 таких систем. Але можна хоча б сім? Як ви вважаєте, для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні це важливо? Надати комплекси для країни, яка з 2008 року претендує на членство у НАТО, для країни, яка бореться за демократію всього світу, чи це дуже багато", – заявив Зеленський.
Також український лідер вважає, що практичним результатом саміту НАТО буде рішення США про надання Україні винищувачів F-16. Без них, за словами президента, флоту зі 130 літаків в України не буде.
"А це значить, що немає сенсу про це більше говорити. Тому що не буде адекватного флоту, який спроможний воювати з російським повітряним флотом", – наголосив він.
- 27 квітня Зеленський заявив, що Україні треба щонайменше сім систем ППО Patriot і вони є у партнерів, але немає рішучості надати їх.
- 6 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських союзників посилити українську протиповітряну оборону з того, що є у запасах, оскільки часу на те, щоб чекати на виготовлення нових засобів ППО для української армії, немає.
- 15 травня видання Bloomberg писало, що Білий дім розглядає можливість надати Україні систему ППО Patriot.
- 21 травня Зеленський заявив, що Захід може зважитися на передання Україні семи систем Patriot на липневому саміті НАТО.
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