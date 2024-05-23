Удар по Харкову 23 травня. Зеленський: Це можливо через дефіцит ППО і далекобійності

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російська армія все ще завдає ударів по Харкову та Харківській області через те, що українські Сили оборони обмежені в кількості ППО та в ударах по території Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Президент заявив, що 23 травня було багато реакцій в Україні та світі на російські удари по Харкову, Люботину та Дергачах, внаслідок яких загинули та постраждали люди, але важливо відкрито говорити, чому ці удари досі можливі.

"Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світі. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які бʼють по Україні", – акцентував він.

Зеленський наголосив: українці повинні мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів, а тому потрібно більше рішучості лідерів світу.

"І кожен лідер, який, так само як і українці, сприймає це, кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв", – підсумував глава держави.

Зранку 23 травня армія РФ вдарила по Харкову та Люботину 15 ракетами. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про сімох загиблих.

Під час обстрілу Харкова російські війська влучили по друкарні видавництва Vivat. Унаслідок удару по цивільному підприємству є один загиблий і шість постраждалих.

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