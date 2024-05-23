Удар по Харькову 23 мая. Зеленский: Это возможно из-за дефицита ПВО и дальнобойности

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российская армия все еще наносит удары по Харькову и Харьковской области из-за того, что украинские Силы обороны ограничены в количестве ПВО и в ударах по территории России. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что 23 мая было много реакций в Украине и мире на российские удары по Харькову, Люботину и Дергачах, в результате которых погибли и пострадали люди, но важно открыто говорить, почему эти удары до сих пор возможны.

"Только потому, что Украина до сих пор имеет ограничения в защите. Это дефицит систем ПВО, которые на самом деле есть в мире. Это дефицит дальнобойности для наших воинов и абсолютное отсутствие возможности уничтожать именно источник российского террора вблизи наших границ, в частности ракетные установки, которые бьют по Украине", – акцентировал он.

Зеленский подчеркнул: украинцы должны иметь все необходимые инструменты, чтобы действительно побеждать террористов, а потому нужно больше решимости лидеров мира.

"И каждый лидер, который, так же как и украинцы, воспринимает это, каждое государство, которое действительно полностью поддерживает наше противодействие террору, – я благодарю вас. Но нужно больше усилий, больше решимости – решимости лидеров мира, – чтобы российский террор наконец проиграл", – подытожил глава государства.

Утром 23 мая армия РФ ударила по Харькову и Люботину 15 ракетами. В результате обстрела известно по меньшей мере о семи погибших.

При обстреле Харькова российские войска попали по типографии издательства Vivat. В результате удара по гражданскому предприятию есть один погибший и шесть пострадавших.

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