Харківщина. Зеленський пояснив, чому росіяни перетнули кордон: Не вистачає ППО

Акцентував, що впродовж 8 місяців були паузи від партнерів у рішеннях про допомогу

Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

Перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані. Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, передає журналіст LIGA.net.

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"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО", – заявив Зеленський.

Натомість загарбники знаходяться на відстані, де мають перевагу, діють авіабомбами та артилерією, пояснив він.

Президент акцентував, що впродовж восьми місяців були паузи з боку партнерів щодо ухвалення рішень про допомогу Україні.

"Зрозуміло, що нашим воїнам було непросто", – підсумував голова держави.

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14 травня, під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена Зеленський заявив, Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, аби захистити людей там.

Згодом він пояснив, що російські військові не зможуть окупувати Харків та область, якщо ЗСУ передадуть два додаткові Patriot.

15 травня держсекретар США анонсував виділення додаткових $2 млрд фінансової та військової допомоги для України.

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