Харківщина. Зеленський пояснив, чому росіяни перетнули кордон: Не вистачає ППО
Перетин росіянами кордону у Харківській області пов'язаний з тим, що Україні не вистачає протиповітряної оборони – росіяни натомість атакують з відстані. Про це під час спілкування зі ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, передає журналіст LIGA.net.
"Перетин росіянами кордону пов’язаний з тим, що не вистачає ППО", – заявив Зеленський.
Натомість загарбники знаходяться на відстані, де мають перевагу, діють авіабомбами та артилерією, пояснив він.
Президент акцентував, що впродовж восьми місяців були паузи з боку партнерів щодо ухвалення рішень про допомогу Україні.
"Зрозуміло, що нашим воїнам було непросто", – підсумував голова держави.
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- 14 травня, під час візиту державного секретаря США Ентоні Блінкена Зеленський заявив, Україні потрібно дві системи Patriot для Харкова та області, аби захистити людей там.
- Згодом він пояснив, що російські військові не зможуть окупувати Харків та область, якщо ЗСУ передадуть два додаткові Patriot.
- 15 травня держсекретар США анонсував виділення додаткових $2 млрд фінансової та військової допомоги для України.
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