Зеленський про Харківщину: Росія не зможе окупувати регіон, якщо Україні нададуть два Patriot
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російські військові не зможуть окупувати Харків та область, якщо Збройним Силам України передадуть дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Abc News у Харкові. 

Коментуючи наступ російської армії на Харківщині, глава держави зазначив, що наразі ситуація є непростою. 

"Вона [ситуація] дуже серйозна, складна. Бригади не повністю укомплектовані через затримку допомоги протягом восьми місяців. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", – сказав Зеленський.

Водночас, як заявив український глава, Росія не зможе окупувати Харківщину, якщо Сили оборони матимуть у цьому регіоні дві системи Patriot.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи винні США у затримці надання державі необхідної військової допомоги, Зеленський зауважив, що в цьому "винен весь світ".

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"Вони [союзники] дали можливість Путіну окупувати [Харківщину]. Але тепер світ може допомогти", – підкреслив він. 

  • У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
  • 14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що на Харківщині Сили оборони заблокували росіян, тепер українські бійці намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.
  • 15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста.
  • 16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

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