Зеленський про Харківщину: Росія не зможе окупувати регіон, якщо Україні нададуть два Patriot

Як зазначив Зеленський, ситуація під Харковом наразі складна внаслідок затримки постачання необхідного озброєння від союзників

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Російські військові не зможуть окупувати Харків та область, якщо Збройним Силам України передадуть дві додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу Abc News у Харкові.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Коментуючи наступ російської армії на Харківщині, глава держави зазначив, що наразі ситуація є непростою.

"Вона [ситуація] дуже серйозна, складна. Бригади не повністю укомплектовані через затримку допомоги протягом восьми місяців. Ми не можемо дозволити собі втратити Харків", – сказав Зеленський.

Водночас, як заявив український глава, Росія не зможе окупувати Харківщину, якщо Сили оборони матимуть у цьому регіоні дві системи Patriot.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи винні США у затримці надання державі необхідної військової допомоги, Зеленський зауважив, що в цьому "винен весь світ".

Читайте також: Зеленський зібрав Ставку у Харкові: Підрозділи посилюються, визначено план дій

"Вони [союзники] дали можливість Путіну окупувати [Харківщину]. Але тепер світ може допомогти", – підкреслив він.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що на Харківщині Сили оборони заблокували росіян, тепер українські бійці намагаються вибити їх звідти. Ввечері у Генштабі повідомили, що підрозділи ЗСУ відійшли на нові позиції в районах Вовчанська і Лук’янців.

15 травня Генштаб повідомив, що війська РФ намагаються відтіснити ЗСУ в районі Вовчанська, а Сили оборони прочісують околиці міста.

16 травня в ОВА повідомили, що від початку доби на Харківському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки, кількість евакуйованих цивільних досягла 8779 осіб.

Читайте також: "Лінії Мажино там немає". Росіяни прорвалися на Харківщині – як далеко вони зможуть зайти