Зеленский о Харьковской области: РФ не сможет взять регион, если Украине дадут два Patriot
Российские военные не смогут оккупировать Харьков и область, если Вооруженным Силам Украины передадут две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Abc News в Харькове.
Комментируя наступление российской армии под Харьковом, глава государства отметил, что сейчас ситуация непростая.
"Она [ситуация] очень серьезная, сложная. Бригады не полностью укомплектованы из-за задержки помощи в течение восьми месяцев. Мы не можем позволить себе потерять Харьков ", – сказал Зеленский.
В то же время, как заявил украинский глава, Россия не сможет оккупировать Харьковскую область, если Силы обороны будут иметь в этом регионе две системы Patriot.
Отвечая на вопрос журналиста, виновны ли США в задержке предоставления государству необходимой военной помощи, Зеленский заметил, что в этом "виновен весь мир".
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"Они [союзники] дали возможность Путину оккупировать [Харьковскую область]. Но теперь мир может помочь", – подчеркнул он.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали россиян, теперь украинские бойцы пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.
- 15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города.
- 16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.
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