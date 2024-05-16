Зеленский о Харьковской области: РФ не сможет взять регион, если Украине дадут два Patriot

Как отметил Зеленский, ситуация под Харьковом сейчас сложная в результате задержки поставок необходимого вооружения от союзников

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Российские военные не смогут оккупировать Харьков и область, если Вооруженным Силам Украины передадут две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Abc News в Харькове.

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Комментируя наступление российской армии под Харьковом, глава государства отметил, что сейчас ситуация непростая.

"Она [ситуация] очень серьезная, сложная. Бригады не полностью укомплектованы из-за задержки помощи в течение восьми месяцев. Мы не можем позволить себе потерять Харьков ", – сказал Зеленский.

В то же время, как заявил украинский глава, Россия не сможет оккупировать Харьковскую область, если Силы обороны будут иметь в этом регионе две системы Patriot.

Отвечая на вопрос журналиста, виновны ли США в задержке предоставления государству необходимой военной помощи, Зеленский заметил, что в этом "виновен весь мир".

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"Они [союзники] дали возможность Путину оккупировать [Харьковскую область]. Но теперь мир может помочь", – подчеркнул он.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали россиян, теперь украинские бойцы пытаются выбить их оттуда. Вечером в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев.

15 мая Генштаб сообщил, что войска РФ пытаются оттеснить ВСУ в районе Волчанска, а Силы обороны прочесывают окрестности города.

16 мая в ОВА сообщили, что с начала суток на Харьковском направлении Силы обороны отразили четыре российские атаки, количество эвакуированных гражданских достигло 8779 человек.

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