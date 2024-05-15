Подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев
Украинские защитники отошли на отдельных участках фронта на Харьковском направлении, где с 10 мая идут ожесточенные бои на фоне новой волны контрнаступательных действий россиян. Силы обороны сменили позиции в районах Волчанска и Лукьянцев, сообщил Генштаб ВСУ.
В сводке военных говорится, что на Харьковском направлении отбиты 11 атак противника: на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (РФ) – Волчанск. Три боестолкновения на момент публикации сводки в 23:20 14 мая еще продолжались.
"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизней наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются", – сообщили в Генштабе.
Военные подчеркнули, что украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться, проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БпЛА Сил обороны.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.
- 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.
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