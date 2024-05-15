Подразделения ВСУ отошли на новые позиции в районах Волчанска и Лукьянцев

В Генштабе отметили, что перемещение произошло во избежание потерь среди украинских войск на фоне ударов и штурмов со стороны россиян

Иллюстративное фото - Силы ТрО ВСУ

Украинские защитники отошли на отдельных участках фронта на Харьковском направлении, где с 10 мая идут ожесточенные бои на фоне новой волны контрнаступательных действий россиян. Силы обороны сменили позиции в районах Волчанска и Лукьянцев, сообщил Генштаб ВСУ.

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В сводке военных говорится, что на Харьковском направлении отбиты 11 атак противника: на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Липцы, Борисовка – Нескучное, Шебекино (РФ) – Волчанск. Три боестолкновения на момент публикации сводки в 23:20 14 мая еще продолжались.

"На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизней наших военнослужащих и избежания потерь, подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются", – сообщили в Генштабе.

Военные подчеркнули, что украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться, проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БпЛА Сил обороны.

Лукьянцы и Волчанск на карте DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке участвуют более 30 000 оккупантов.

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.

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