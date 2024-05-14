Генштаб: ВСУ сменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области для сбережения состава
Силы обороны изменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области из-за интенсивности российских авиаударов, чтобы сохранить жизнь украинских военных – враг сбросил в район Лукьянцев 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Генштабе сообщили, что вблизи Волчанска со стороны российского Шебекино Силы обороны отражают атаку РФ – там, по данным военных, ситуация контролируемая.
"Продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили четыре человека и пять единиц вооружения и военной техники", – сообщил Генштаб.
На Купянском направлении продолжаются три атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана – Петропавловка, Крохмальное – Берестовое, Коломийчиха – Стельмаховка, россияне успеха не имеют.
13 мая вечером Генштаб ВСУ сообщил о том, что российская армия имела частичный успех вблизи села Лукьянцы, однако ВСУ остановили вражеское наступление. Для усиления Харьковского направления туда переместили заблаговременно созданные резервы.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- 13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".
- 14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.
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