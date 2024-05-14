Генштаб: ВСУ сменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области для сбережения состава

В Генштабе сообщили, что вблизи Волчанска со стороны российского Шебекино Силы обороны отбивают атаку РФ

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Силы обороны изменили позиции в Лукьянцах в Харьковской области из-за интенсивности российских авиаударов, чтобы сохранить жизнь украинских военных – враг сбросил в район Лукьянцев 10 управляемых авиабомб. Об этом сообщили в строительстве Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе сообщили, что вблизи Волчанска со стороны российского Шебекино Силы обороны отражают атаку РФ – там, по данным военных, ситуация контролируемая.

"Продолжаются мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили четыре человека и пять единиц вооружения и военной техники", – сообщил Генштаб.

Карта: Deepstate

На Купянском направлении продолжаются три атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана – Петропавловка, Крохмальное – Берестовое, Коломийчиха – Стельмаховка, россияне успеха не имеют.

Карта: Deepstate

13 мая вечером Генштаб ВСУ сообщил о том, что российская армия имела частичный успех вблизи села Лукьянцы, однако ВСУ остановили вражеское наступление. Для усиления Харьковского направления туда переместили заблаговременно созданные резервы.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

13 мая секретарь СНБО Литвиненко заявил, что Украина не видит угрозы непосредственно для Харькова от российского нападения, однако россияне сосредоточили около 50 000 захватчиков на границе – в атаке принимают участие "более 30 000".

14 мая начальник ГУР Буданов заявил, что в Харьковской области Силы обороны заблокировали российских оккупантов, теперь пытаются выбить их оттуда.

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