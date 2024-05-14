Генштаб: ЗСУ змінили позиції у Лук'янцях на Харківщині задля збереження особового складу

У Генштабі повідомили, що поблизу Вовчанська зі сторони російського Шебекіно Сили оборони відбивають атаку РФ

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Сили оборони змінили позиції в Лук’янцях в Харківській області через інтенсивність російських авіаударів, щоб зберегти життя українських військових – ворог скинув у район Лук'янців 10 керованих авіабомб. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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У Генштабі повідомили, що поблизу Вовчанська зі сторони російського Шебекіно Сили оборони відбивають атаку РФ – там, за даними військових, ситуація контрольована.

"Продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали чотири особи та п'ять одиниць озброєння і військової техніки", — повідомив Генштаб.

Мапа: Deepstate

На Куп’янському напрямку тривають три атаки російських окупантів на напрямках Вільшана — Петропавлівка, Крохмальне — Берестове, Коломийчиха — Стельмахівка, росіяни успіху не мають.

Мапа: Deepstate

13 травня ввечері Генштаб ЗСУ повідомив про те, що російська армія мала частковий успіх поблизу села Лук’янці, проте ЗСУ зупинили ворожий наступ. Для посилення Харківського напрямку туди перемістили завчасно створені резерви.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

13 травня секретар РНБО Литвиненко заявив, що Україна не бачить загрози безпосередньо для Харкова від російського нападу, проте росіяни зосередили близько 50 000 загарбників на кордоні – в атаці беруть участь "понад 30 000".

14 травня начальник ГУР Буданов заявив, що у Харківській області Сили оборони заблокували російських окупантів, тепер намагаються вибити їх звідти.

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