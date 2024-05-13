Генштаб: Росія мала успіх в прикордонні Харківщини поблизу Лук’янців, але наступ зупинено – мапа

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російська армія мала частковий успіх поблизу села Лук’янці в Харківській області, проте Збройні Сили України зупинили ворожий наступ. Для посилення Харківського напрямку туди перемістили завчасно створені резерви. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Генштаб звітує про те, що ворог не припиняє спроб витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій, а також завдає авіаударів по населених пунктах. Зокрема, під ударом опинилися: Уди, Вовчанськ, Липці, Графське та Веселе.

Водночас Генштаб зазначив, що українські підрозділи здійснюють контратакувальні дії. Для посилення Харківського напрямку туди перемістили завчасно створені резерви.

"Залежно від розвитку обстановки, нарощування угруповання триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження", — запевнили військові.

Мапа: Deepstate

13 травня керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко розповів про те, що російська армія посилила обстріли прикордонного Вовчанська Харківської області – місто зазнало значних руйнувань. Ворог використовує тактику випаленої землі: спочатку йде обстріл певної території артилерією, а потім ворог заходить на цю територію.

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили й засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема, шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

Головком ЗСУ зазначив, що на Харківському напрямку тривають бої у прикордонних районах, ситуація там складна.

12 травня з Вовчанського напрямку було евакуйовано 1600 людей, а загалом в останні дні у Харківській області – 5500 осіб.

13 травня голова Харківської ОВА заявив, що російські війська у Харківській області атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ. Ситуація важка, але українські військові відбивають усі атаки ворога.

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