Укріплення на Харківщині. У березні ДПСУ пояснювала, чому їх не будують на самому кордоні

Кажуть, що будували "максимально близько" – там, де цьому не заважали обстріли, й залежно від рельєфу. Також ситуацію прокоментував командир 125 бригади ТрО

Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Голова обласної адміністрації Харківщини Олег Синєгубов повідомив про активізацію інформаційно-психологічних операцій окупантів, зокрема про нібито втечу влади на місцях. Також у соцмережах активно розганяється про нібито відсутність фортифікацій в області. Ще у березні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснював LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.

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Голова Харківської ОВА зазначив, що зараз особлива інформаційна увага прикута до області – зокрема й з ворожого боку, спостерігається активізація ІПСО росіян.

Він наголосив, що органи влади області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях, а інформація про нібито їх "виїзд" є фейковою. Посадовець закликав довіряти офіційній інформації та допомагати армії.

"Постійно на звʼязку з військовим командуванням, виконуємо усі їхні задачі. Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони", – зазначив він.

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Сьогодні ж в українському сегменті соцмереж та деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку – через те, що окупанти змогли зайти у населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до кордону.

Водночас ще у березні цього року речник ДПСУ пояснював LIGA.net, що інженерно укріпити кордон на півночі зараз неможливо, а ці напрямки посилюються у "максимальній близькості" до кордону.

Насамперед це пов'язано з російськими обстрілами, котрі не дають українським інженерним групам працювати на кордоні, акцентував він.

"Ці напрямки максимально укріплюються у максимальній близькості до кордону. На різній відстані від кордону (залежно від ситуації, рельєфу та особливостей місцевості) створюються інженерно-фортифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії", – зазначав речник.

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Сьогодні ж з'явилося повідомлення від командира 125 бригади територіальної оборони генерал-лейтенанта Артура Горбенка, з'єднання якого і воює на Харківському напрямку.

Він повідомив, що населені пункти, у які зайшли росіяни, знаходилися у постійній "сірій зоні" – відповідно успіх загарбників є "достатньо умовним і коштує йому величезних втрат у техніці й живій силі".

Військовий наголосив, що територія, зайнята росіянами, локалізована – і по них здійснюється постійне вогневе ураження.

Загалом ситуацію у зоні відповідальності бригади він характеризує як складну, але контрольовану: бійці "дають відсіч переважальним силам противника, зберігаючи сталість у бойових порядках".

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У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи. Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, триває евакуація. Влада Вовчанська повідомила, що наразі немає офіційних підтверджень присутності окупантів у місті. Загалом в області евакуювали понад 4000 осіб.

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