Укріплення на Харківщині. У березні ДПСУ пояснювала, чому їх не будують на самому кордоні
Голова обласної адміністрації Харківщини Олег Синєгубов повідомив про активізацію інформаційно-психологічних операцій окупантів, зокрема про нібито втечу влади на місцях. Також у соцмережах активно розганяється про нібито відсутність фортифікацій в області. Ще у березні речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснював LIGA.net, що на півночі фортифікації неможливо побудувати на самому кордоні – і їх будують "максимально близько", де це можна зробити.
Голова Харківської ОВА зазначив, що зараз особлива інформаційна увага прикута до області – зокрема й з ворожого боку, спостерігається активізація ІПСО росіян.
Він наголосив, що органи влади області, адміністрації Вовчанської громади та громад Харківського району працюють на місцях, а інформація про нібито їх "виїзд" є фейковою. Посадовець закликав довіряти офіційній інформації та допомагати армії.
"Постійно на звʼязку з військовим командуванням, виконуємо усі їхні задачі. Фортифікації, що були побудовані силами обласної адміністрації, нині займають Сили оборони", – зазначив він.
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Сьогодні ж в українському сегменті соцмереж та деяких ЗМІ розганялася інформація про нібито відсутність укріплень на Харківському напрямку – через те, що окупанти змогли зайти у населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до кордону.
Водночас ще у березні цього року речник ДПСУ пояснював LIGA.net, що інженерно укріпити кордон на півночі зараз неможливо, а ці напрямки посилюються у "максимальній близькості" до кордону.
Насамперед це пов'язано з російськими обстрілами, котрі не дають українським інженерним групам працювати на кордоні, акцентував він.
"Ці напрямки максимально укріплюються у максимальній близькості до кордону. На різній відстані від кордону (залежно від ситуації, рельєфу та особливостей місцевості) створюються інженерно-фортифікаційні споруди, вогневі позиції, спостережні пости, окопні лінії", – зазначав речник.
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Сьогодні ж з'явилося повідомлення від командира 125 бригади територіальної оборони генерал-лейтенанта Артура Горбенка, з'єднання якого і воює на Харківському напрямку.
Він повідомив, що населені пункти, у які зайшли росіяни, знаходилися у постійній "сірій зоні" – відповідно успіх загарбників є "достатньо умовним і коштує йому величезних втрат у техніці й живій силі".
Військовий наголосив, що територія, зайнята росіянами, локалізована – і по них здійснюється постійне вогневе ураження.
Загалом ситуацію у зоні відповідальності бригади він характеризує як складну, але контрольовану: бійці "дають відсіч переважальним силам противника, зберігаючи сталість у бойових порядках".
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- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.
- У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, триває евакуація. Влада Вовчанська повідомила, що наразі немає офіційних підтверджень присутності окупантів у місті. Загалом в області евакуювали понад 4000 осіб.
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