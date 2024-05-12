Влада Вовчанська спростувала нібито захід окупантів у місто, тривають обстріли й бої
Наразі немає офіційно підтвердженої інформації про перебування російських загарбників у Вовчанську Харківської області, тривають постійні обстріли й бої. Про це розповів очільник міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Суспільному.
За його словами, інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена – працюють українські військові.
Посадовець визнав, що на північному рубежі самого міста чути автоматні постріли й вибухи, проте наголосив, що Вовчанськ знаходиться за чотири кілометри від кордону – тому ця зона постійно обстрілюється й постійно йдуть бої.
"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — зазначив Гамбарашвілі.
За даними обладміністрації, у Вовчанську залишається до 500 людей, триває евакуація.
- У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.
- Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.
- ГУР заявило, що дії російських загарбників на Харківському напрямку розпочалися "за графіком", про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування.
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