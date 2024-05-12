Влада Вовчанська спростувала нібито захід окупантів у місто, тривають обстріли й бої

За його словами, інформація про присутність окупантів у місті офіційно не підтверджена – працюють українські військові.

Посадовець визнав, що на північному рубежі самого міста чути автоматні постріли й вибухи, проте наголосив, що Вовчанськ знаходиться за чотири кілометри від кордону – тому ця зона постійно обстрілюється й постійно йдуть бої.

"Тому складається така картинка. Поки що Вовчанськ є і буде Україною", — зазначив Гамбарашвілі.

За даними обладміністрації, у Вовчанську залишається до 500 людей, триває евакуація.

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

ГУР заявило, що дії російських загарбників на Харківському напрямку розпочалися "за графіком", про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування.

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