Вовчанськ. У місті лишається до 500 людей, евакуація не припиняється – ОВА

За добу збільшилася кількість обстрілів та авіаударів

Фото: Олег Синєгубов

У Вовчанську Харківської області залишається до 500 людей, евакуація цивільного населення не припиняється. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Олег Синєгубов.

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"Окупанти продовжують обстріли цивільного населення. За цю добу кількість масованих артилерійських та авіаударів збільшилася. Вовчанськ, Липці й всі пункти північного прикордоння – практично цілодобово під ворожим вогнем", – повідомив він.

За його словами, ситуація є складною, також сьогодні надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську – це жінка 46 років та чоловік 74.

Синєгубов зазначив, що збільшилася кількість населених пунктів, де тривають активні бойові дії, а Сили оборони продовжують оборонну операцію.

"Тому евакуація цивільного населення – не припиняється. За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються", – заявив очільник ОВА.

Влада закликала місцевих жителів зберегти життя та покинути обстрілювані росіянами території – можна цілодобово дзвонити за безкоштовним номером 0800339291.

Станом на 12 травня з Харківської області евакуювали понад 4000 осіб, повідомляв Синєгубов.

Карта: Deepstate

У ніч проти 10 травня росіяни розпочали нову хвилю наступу на Харківському напрямку. Окупанти намагалися прорвати українську лінію оборони під прикриттям бронетехніки. ЗСУ спрямували туди резервні підрозділи.

Речник ОСУВ "Хортиця" Волошин заявив, що росіяни намагаються змусити українські війська перемістити сили та засоби з Донецького напрямку на Харківський, зокрема шляхом інформаційних кампаній. Він повідомив, що Сили оборони проводять контрударні дії та розгортають резерви для напрямків, де окупанти змогли пробитися.

ГУР заявило, що дії російських загарбників на Харківському напрямку розпочалися "за графіком", про який українська воєнна розвідка поінформувала керівництво та командування.

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