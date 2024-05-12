Волчанск. В городе остается до 500 человек, эвакуация не прекращается – ОВА

За сутки увеличилось количество обстрелов и авиаударов

Фото: Олег Синегубов

В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, эвакуация гражданского населения не прекращается. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. За эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. Волчанск, Липцы и все пункты северной приграничья – практически круглосуточно под вражеским огнем", – сообщил он.

По его словам, ситуация сложная, также сегодня поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске – это женщина 46 лет и мужчина 74.

Синегубов отметил, что увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, а Силы обороны продолжают оборонную операцию.

"Поэтому эвакуация гражданского населения – не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются", – заявил глава ОВА.

Власти призвали местных жителей сохранить жизнь и покинуть обстреливаемые россиянами территории – можно круглосуточно звонить по бесплатному номеру 0800339291.

По состоянию на 12 мая из Харьковской области были эвакуированы более 4000 человек, сообщал Синегубов.

Карта: Deepstate

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

ГУР заявило, что действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование.

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