Волчанск. В городе остается до 500 человек, эвакуация не прекращается – ОВА
В Волчанске Харьковской области остается до 500 человек, эвакуация гражданского населения не прекращается. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.
"Оккупанты продолжают обстрелы гражданского населения. За эти сутки количество массированных артиллерийских и авиаударов увеличилось. Волчанск, Липцы и все пункты северной приграничья – практически круглосуточно под вражеским огнем", – сообщил он.
По его словам, ситуация сложная, также сегодня поступила информация о двух пострадавших в Липцах и Волчанске – это женщина 46 лет и мужчина 74.
Синегубов отметил, что увеличилось количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, а Силы обороны продолжают оборонную операцию.
"Поэтому эвакуация гражданского населения – не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются", – заявил глава ОВА.
Власти призвали местных жителей сохранить жизнь и покинуть обстреливаемые россиянами территории – можно круглосуточно звонить по бесплатному номеру 0800339291.
По состоянию на 12 мая из Харьковской области были эвакуированы более 4000 человек, сообщал Синегубов.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. Он сообщил, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- ГУР заявило, что действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование.
Читайте также: Харьковщина. Сырский говорит, что ситуация сложная, продолжаются бои в приграничье