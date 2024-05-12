Харьковская область. ГУР: Россияне начали действия "по графику", о котором было известно

Фото: ГУР

Действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано, безусловно, как и положено ГУР, все необходимые инстанции – и руководство, и командование", – заявил он.

По словам Юсова, принимаются необходимые меры, также вместе с Силами обороны на направлении сейчас воюют и спецназовцы из подразделений ГУР.

Представитель акцентировал, что в настоящее время оккупанты "несут большие потери".

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. В ВСУ сообщили, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.

По состоянию на 12 мая из Харьковской области были эвакуированы более 4000 человек.

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