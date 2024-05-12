Харьковская область. ГУР: Россияне начали действия "по графику", о котором было известно
Действия российских захватчиков на Харьковском направлении начались "по графику", о котором украинская военная разведка проинформировала руководство и командование. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.
"Можно сказать, что действия врага на данном направлении начались по известному графику, о котором было информировано, безусловно, как и положено ГУР, все необходимые инстанции – и руководство, и командование", – заявил он.
По словам Юсова, принимаются необходимые меры, также вместе с Силами обороны на направлении сейчас воюют и спецназовцы из подразделений ГУР.
Представитель акцентировал, что в настоящее время оккупанты "несут большие потери".
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний. В ВСУ сообщили, что Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться.
- По состоянию на 12 мая из Харьковской области были эвакуированы более 4000 человек.
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