Харьковская область. Спикер ВСУ: Развертываем резервы там, куда враг смог пробиться

Назар Волошин сообщил, что там, где захватчикам удалось продвинуться, разворачиваются резервные подразделения Сил обороны

Фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться. Об этом LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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По его словам, Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, параллельно нанося врагу поражение.

Продолжаются оборонные операции в районах сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка – все эти населенные пункты являются пограничными. Украинские военные проводят контрударные действия, россияне в свою очередь перебрасывают резервы, применяя значительные силы пехоты, бронетехнику и существенное количество дронов, заявил Волошин.

Там, где захватчикам удалось продвинуться, разворачиваются резервные подразделения Сил обороны.

В эфире телемарафона спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что оккупационные войска сосредотачивают основные силы в направлениях населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.

Карта: DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

По состоянию на 12 мая из Харьковской области были эвакуированы более 4000 человек.

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