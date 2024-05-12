Харьковская область. Спикер ВСУ: Развертываем резервы там, куда враг смог пробиться
В Харьковской области Силы обороны проводят контрударные действия и развертывают резервы для направлений, где оккупанты смогли пробиться. Об этом LIGA.net рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
По его словам, Силы обороны делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, параллельно нанося врагу поражение.
Продолжаются оборонные операции в районах сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы и Плетеневка – все эти населенные пункты являются пограничными. Украинские военные проводят контрударные действия, россияне в свою очередь перебрасывают резервы, применяя значительные силы пехоты, бронетехнику и существенное количество дронов, заявил Волошин.
Там, где захватчикам удалось продвинуться, разворачиваются резервные подразделения Сил обороны.
В эфире телемарафона спикер ОСГВ "Хортица" добавил, что оккупационные войска сосредотачивают основные силы в направлениях населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСГВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства с Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.
- По состоянию на 12 мая из Харьковской области были эвакуированы более 4000 человек.
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