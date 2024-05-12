За двое суток из Харьковской области эвакуировали более 4000 человек

В Харьковской области развернули еще 900 мест для эвакуированных

Фото: Олег Синегубов/Telegram

За двое суток с начала наступления российских оккупационных войск из Харьковской области эвакуировали более 4000 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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1377 человек были эвакуированы из Чугуевского района, 2097 из Харьковского, 29 из Богодуховского. Еще 570 человек были эвакуированы волонтерами, уточнили в ОВА.

Синегубов добавил, что нуждающимся в размещении в места временного проживания его предоставляют. Но из всех людей 70% имеют, куда поехать, в большинстве своем остаются у родственников и близких.

В Харьковской области развернули еще 900 мест для эвакуированных.

В ОВА также заявили о четких договоренностях с Укрзализныцей: в случае увеличения темпов эвакуации, в том числе за пределы области, компания подаст дополнительные поезда.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

В тот же день началась эвакуация из Волчанска и окрестных населенных пунктов Харьковской области.

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