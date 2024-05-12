За двое суток из Харьковской области эвакуировали более 4000 человек
За двое суток с начала наступления российских оккупационных войск из Харьковской области эвакуировали более 4000 человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
1377 человек были эвакуированы из Чугуевского района, 2097 из Харьковского, 29 из Богодуховского. Еще 570 человек были эвакуированы волонтерами, уточнили в ОВА.
Синегубов добавил, что нуждающимся в размещении в места временного проживания его предоставляют. Но из всех людей 70% имеют, куда поехать, в большинстве своем остаются у родственников и близких.
В Харьковской области развернули еще 900 мест для эвакуированных.
В ОВА также заявили о четких договоренностях с Укрзализныцей: в случае увеличения темпов эвакуации, в том числе за пределы области, компания подаст дополнительные поезда.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- В тот же день началась эвакуация из Волчанска и окрестных населенных пунктов Харьковской области.
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