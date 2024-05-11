Зеленский перечислил пограничные села, где идут оборонные операции ВСУ - карта

Президент Владимир Зеленский перечислил населенные пункты Харьковской области, в районе которых продолжаются оборонные операции украинских войск. В вечернем видеообращении он также сообщил об усилении украинских подразделений на этом направлении.

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"Наши оборонные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка. Это пограничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - сказал президент.

Также, по его словам, особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении – это Семеновка, Нетайлово. Там ежесуточно происходит более 30 боевых столкновений.

Президент рассказал, что 11 мая о ситуации на фронте ему дважды докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Укрепляем наши позиции, в частности, на Харьковщине. Добавляем туда сил. Артиллерия работает именно так, как нужно", - сказал Зеленский.

Он поблагодарил все бригады Сил обороны, которые защищают Украину, и подчеркнул, что "срывать российские наступательные замыслы – это сейчас задача номер один".

Карта - DeepState

Карта - DeepState

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

По состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются. Параллельно с наземным наступлением россияне наносят массированные удары по северу Украины, из-за чего есть жертвы среди гражданских.

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