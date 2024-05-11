Зеленский перечислил пограничные села, где идут оборонные операции ВСУ - карта
Президент Владимир Зеленский перечислил населенные пункты Харьковской области, в районе которых продолжаются оборонные операции украинских войск. В вечернем видеообращении он также сообщил об усилении украинских подразделений на этом направлении.
"Наши оборонные операции продолжаются на Харьковщине, в районе сел Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка. Это пограничные села. Наши войска уже вторые сутки ведут там контрударные действия, защищая украинскую территорию", - сказал президент.
Также, по его словам, особенно напряженной остается ситуация в Донецкой области, в частности, на Покровском направлении – это Семеновка, Нетайлово. Там ежесуточно происходит более 30 боевых столкновений.
Президент рассказал, что 11 мая о ситуации на фронте ему дважды докладывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Укрепляем наши позиции, в частности, на Харьковщине. Добавляем туда сил. Артиллерия работает именно так, как нужно", - сказал Зеленский.
Он поблагодарил все бригады Сил обороны, которые защищают Украину, и подчеркнул, что "срывать российские наступательные замыслы – это сейчас задача номер один".
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.
- По состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются. Параллельно с наземным наступлением россияне наносят массированные удары по северу Украины, из-за чего есть жертвы среди гражданских.
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