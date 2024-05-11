Наступление России на Харьковщине: Силы обороны нейтрализуют ДРГ и жгут технику с десантом

Спикер Нацгвардии сообщил о текущих событиях на участке фронта, где активизировались оккупанты

Запуск дрона (Фото – НГУ)

На Харьковском направлении, где со вчерашнего дня, 10 мая, началась новая волна российских наступательных действий, украинские силы останавливают колонны противника, нейтрализуют диверсионно-разведывательные группы и уничтожают вражескую технику. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.

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Он отметил, что на участке на севере Харьковской области, в частности вдоль границы, привлекаются подразделения спецназначения НГУ "Омега" – они здесь совместно с другими составляющими Сил обороны проводили контрдиверсионные мероприятия, была нейтрализована не одна попытка меры ДРГ противника.

За вчерашний день, с начала проведения войсками РФ активных действий, бойцы "Омеги" уничтожили более пяти единиц бронетехники россиян вместе с десантом, автомобильную технику оккупантов и спецтехнику, которую армия РФ использует для эвакуации своей поврежденной бронетехники (БРЭМ).

Также, как рассказал Музычук, украинские бойцы применяют FPV-дроны – именно они позволяют быстро останавливать колонну бронетехники, которая пытается совершить прорыв. В дальнейшем штурмовые группы иногда проводят зачистку лесополос или участков, где есть признаки прохода россиян.

Представитель НГУ сообщил, что есть и тактические группы и подразделения, которые задействованы непосредственно в обороне города Харьков – они действуют в соответствии с утвержденным алгоритмом и с учетом изменения оперативной обстановки. Взаимодействие со смежными подразделениями налажено.

В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.

Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.

По состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются.

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