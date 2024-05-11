Наступление России на Харьковщине: Силы обороны нейтрализуют ДРГ и жгут технику с десантом
На Харьковском направлении, где со вчерашнего дня, 10 мая, началась новая волна российских наступательных действий, украинские силы останавливают колонны противника, нейтрализуют диверсионно-разведывательные группы и уничтожают вражескую технику. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук.
Он отметил, что на участке на севере Харьковской области, в частности вдоль границы, привлекаются подразделения спецназначения НГУ "Омега" – они здесь совместно с другими составляющими Сил обороны проводили контрдиверсионные мероприятия, была нейтрализована не одна попытка меры ДРГ противника.
За вчерашний день, с начала проведения войсками РФ активных действий, бойцы "Омеги" уничтожили более пяти единиц бронетехники россиян вместе с десантом, автомобильную технику оккупантов и спецтехнику, которую армия РФ использует для эвакуации своей поврежденной бронетехники (БРЭМ).
Также, как рассказал Музычук, украинские бойцы применяют FPV-дроны – именно они позволяют быстро останавливать колонну бронетехники, которая пытается совершить прорыв. В дальнейшем штурмовые группы иногда проводят зачистку лесополос или участков, где есть признаки прохода россиян.
Представитель НГУ сообщил, что есть и тактические группы и подразделения, которые задействованы непосредственно в обороне города Харьков – они действуют в соответствии с утвержденным алгоритмом и с учетом изменения оперативной обстановки. Взаимодействие со смежными подразделениями налажено.
- В ночь на 10 мая россияне начали новую волну наступления на Харьковском направлении. Оккупанты пытались прорвать украинскую линию обороны под прикрытием бронетехники. ВСУ направили туда резервные подразделения.
- Спикер ОСУВ "Хортица" Волошин заявил, что россияне пытаются заставить украинские войска переместить силы и средства из Донецкого направления на Харьковское, в том числе путем информационных кампаний.
- По состоянию на утро 11 мая бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются.
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