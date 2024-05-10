Харьковская область. Спецназ Нацгвардии уничтожил БМП с десантом и до отделения РФ – фото

Иллюстративное фото: Центр специального назначения НГУ "Омега", Facebook

На Харьковском направлении спецназовцы из Центра "ОМЕГА" Национальной гвардии уничтожили российскую боевую машину пехоты с десантом, а также ликвидировали около одного отделения оккупантов. Об этом сообщили в LIGA.net в НГУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Россияне активизировали свои действия в Харьковской области. Некоторые штурмовые группы пробовали прорваться на севере области", – сообщили в ведомстве.

Бойцы Второго отдельного отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" уничтожили БМП россиян с десантом, а также у отделения личного состава захватчиков, сообщили в НГУ.

Ранее соответствующее фото появилось в украинских Telegram-каналах, в Нацгвардии подтвердили LIGA.net подлинность изображения:

Фото: Telegram

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что около 5:00 российские захватчики предприняли попытку прорвать украинскую линию обороны на Волчанском направлении под прикрытием бронетехники – сейчас эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

Читайте также: Харьковщина под массовыми обстрелами. Reuters: Россия хотела продвинуться на 10 км