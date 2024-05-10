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Харьковская область. Спецназ Нацгвардии уничтожил БМП с десантом и до отделения РФ – фото

На направлении продолжаются бои разной интенсивности
Артём Джерипа Артём Джерипа
Редактор новостей
Евгения Мазур Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Харьковская область. Спецназ Нацгвардии уничтожил БМП с десантом и до отделения РФ – фото
Иллюстративное фото: Центр специального назначения НГУ "Омега", Facebook

На Харьковском направлении спецназовцы из Центра "ОМЕГА" Национальной гвардии уничтожили российскую боевую машину пехоты с десантом, а также ликвидировали около одного отделения оккупантов. Об этом сообщили в LIGA.net в НГУ.

"Россияне активизировали свои действия в Харьковской области. Некоторые штурмовые группы пробовали прорваться на севере области", – сообщили в ведомстве.

Бойцы Второго отдельного отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" уничтожили БМП россиян с десантом, а также у отделения личного состава захватчиков, сообщили в НГУ.

Ранее соответствующее фото появилось в украинских Telegram-каналах, в Нацгвардии подтвердили LIGA.net подлинность изображения:

Фото: Telegram
Фото: Telegram

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что около 5:00 российские захватчики предприняли попытку прорвать украинскую линию обороны на Волчанском направлении под прикрытием бронетехники – сейчас эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

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  • Сегодня глава Харьковской обладминистрации написал, что россияне предприняли безрезультатные попытки прорвать границу диверсионно-разведывательными группами, также усилили обстрелы. Чиновник подчеркнул, что российская группировка не представляет угрозы для Харькова, ее хватает только на провокации на севере.
  • Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net, что информация о ситуации на приграничные Харьковщины уточняется. Президент Зеленский отметил, оккупанты начали новую волну контрнаступления на Харьковском направлении.
  • Глава военной администрации Волчанская сообщил, что из города и окрестных населенных пунктов происходит эвакуация населения из-за российских обстрелов.

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