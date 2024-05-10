Волчанск. Из-за российских обстрелов происходит эвакуация гражданских – ГВА

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", – рассказал чиновник.

По его словам, местные говорят, что такого обстрела "еще не видели", поэтому в Волчанске опасно находиться.

Глава ГВА отметил, что, начиная с 3:00, оккупанты атакуют управляемыми авиабомбами, артиллерией, а также обстреливают из реактивных систем залпового огня.

Пока нет информации о погибших и раненых из-за российских обстрелов Волчанска, однако есть информация о массированных разрушениях, заключает СМИ.