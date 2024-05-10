Волчанск. Из-за российских обстрелов происходит эвакуация гражданских – ГВА
В Харьковской области из города Волчанск и окрестных населенных пунктов происходит эвакуация населения из-за российских обстрелов. Об этом сообщил глава Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии Общественному радио.
"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей уезжает своим транспортом. Но вместе с гуманитарным центром мы организовываем вывоз тех местных, у кого нет своих автомобилей. Совместно с волонтерами и полицией работаем. Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", – рассказал чиновник.
По его словам, местные говорят, что такого обстрела "еще не видели", поэтому в Волчанске опасно находиться.
Глава ГВА отметил, что, начиная с 3:00, оккупанты атакуют управляемыми авиабомбами, артиллерией, а также обстреливают из реактивных систем залпового огня.
Пока нет информации о погибших и раненых из-за российских обстрелов Волчанска, однако есть информация о массированных разрушениях, заключает СМИ.
Читайте также: Сумы, Харьков или восточнее. Где может начаться масштабное наступление россиян и какие угрозы это несет
- Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что россияне предприняли безрезультатные попытки прорвать границу диверсионно-разведывательными группами, также усилили обстрелы.
- Чиновник подчеркнул, что российская группировка не представляет угрозы для Харькова, ее хватает только на провокации на севере.
- Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил LIGA.net, что информация о ситуации на приграничье Харьковской области уточняется.
Читайте также: Генерал Павлюк назвал планы России на 2024 год. Среди них – оккупация Харькова и Сум