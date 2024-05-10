Вовчанськ. Через російський обстріл відбувається евакуація цивільних – МВА

Російська артилерія (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У Харківській області з міста Вовчанськ та навколишніх населених пунктів відбувається евакуація населення через російські обстріли. Про це повідомив голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі у коментарі Громадському радіо. Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом із гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих, у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", — розповів посадовець.

За його словами, евакуація відбувається тому, що зараз російська армія масовано обстрілює місто – місцеві кажуть, що такого обстрілу "ще не бачили", тому у Вовчанську наразі небезпечно знаходитися.

Голова МВА зазначив, що, починаючи з 3:00, окупанти атакують керованими авіабомбами, артилерією, а також обстрілюють із реактивних систем залпового вогню.

Наразі немає інформації щодо загиблих та поранених через російські обстріли Вовчанська, проте є інформація про масовані руйнування, підсумовує ЗМІ.

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Голова Харківської обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що росіяни здійснили безрезультатні спроби прорвати кордон диверсійно-розвідувальними групами, також посилили обстріли.

Посадовець наголосив, що російське угруповання не становить загрози для Харкова, його вистачає лише на провокації на півночі.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net, що інформація про ситуацію на прикордонні Харківщини уточнюється.

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