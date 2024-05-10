Харківщина. Диверсанти РФ без успіху намагалися прорвати кордон, угрупування не загрожує місту – ОВА

ОВА закликала цивільних із прикордонних населених пунктів бути в укриттях

Російський окупант (Ілюстративне фото: ресурс загарбників)

У Харківській області на північному напрямку росіяни здійснили безрезультатні спроби прорвати кордон диверсійно-розвідувальними групами, також посилили обстріли. Російське угрупування не становить загрози для Харкова, його вистачає лише на провокації на півночі, повідомив голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, окупанти посилили обстріли на північному напрямку – передусім РФ завдає ударів по місту Вовчанськ.

Упродовж всієї ночі тривали обстріли керованими авіабомбами, з ракетних систем залпового вогню й артилерії, а також були безрезультатні спроби російських ДРГ прорвати кордон, акцентував Синєгубов.

"ЗСУ впевнено тримають позиції: не втрачено жодного метра. Угрупування противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку", – пояснив посадовець.

Карта: Deepstate

Зараз усі органи влади працюють, перебувають на місцях і виконують свої обов‘язки, наголосив голова ОВА.

Влада закликала цивільне населення прикордонних населених пунктів бути в укриттях, оскільки для росіян немає різниці – завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по мирних мешканцях.

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив LIGA.net, що інформація про ситуацію на прикордонні Харківщини уточнюється.

Учора вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відбили спробу проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи в Харківській області.

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Українське військове командування не виключає, що Росія може спробувати піти наступом на Харків. Голова обладміністрації заявив, що у РФ для відкриття нової лінії фронту в Харківській області в окупантів недостатньо сил.

У суботу, 4 травня, Росія завдала ракетного удару по місту, а вдень 5 травня – скинула на нього кілька авіабомб.

Вдень у середу, 8 травня, окупанти завдали удару по Харкову, прильоти були у житловій забудові. Вночі 9 травня окупанти атакували місто ракетою С-300.

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