Росія вдарила по центру Харкова: є поранені

Новий удар по Харкову з боку Росії – під обстрілом опинився район житлової забудови. Відомо про п'ятьох поранених

Фото: ДСНС

Харків вдень у неділю, 5 травня, знову потрапив під російський обстріл. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

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Вибухи пролунали близько 14:17.

Терехов розказав, що удар прийшовся по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про п'ятьох поранених.

"Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова", – уточнив Синєгубов.

Він також підтверджує, що внаслідок удару є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура (не уточнюється, що саме).