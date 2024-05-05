Росія вдарила по центру Харкова: є поранені
Фото: ДСНС

Харків вдень у неділю, 5 травня, знову потрапив під російський обстріл. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи пролунали близько 14:17.

Терехов розказав, що удар прийшовся по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про п'ятьох поранених.

"Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова", – уточнив Синєгубов.

Він також підтверджує, що внаслідок удару є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура (не уточнюється, що саме).

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