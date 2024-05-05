Росія вдарила по центру Харкова: є поранені
Харків вдень у неділю, 5 травня, знову потрапив під російський обстріл. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.
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Вибухи пролунали близько 14:17.
Терехов розказав, що удар прийшовся по центральній частині міста, в районі житлової забудови. Є попередня інформація про п'ятьох поранених.
"Окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова", – уточнив Синєгубов.
Він також підтверджує, що внаслідок удару є постраждалі. Пошкоджена цивільна інфраструктура (не уточнюється, що саме).
- Уночі 5 травня Росія атакувала Харків "шахедами", а в суботу завдала ракетного удару по місту. Поранення отримали щонайменше шестеро людей – працівники одного з харківських підприємств.
- Терехов казав, що Росія збирається зробити з Харкова "друге Алеппо". Це місто у Сирії стало символом розправи режиму Башара Асада, якого підтримує Росія, з політичною опозицією.
- Українське військове командування не виключає, що Росія може спробувати піти наступом на Харків.