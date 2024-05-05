Россия ударила по центру Харькова: есть раненые

Новый удар по Харькову со стороны России – под обстрелом оказался район жилой застройки. Известно о пятерых раненых

Фото: ГСЧС

Харьков днем в воскресенье, 5 мая, снова попал под российский обстрел. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной администрации Олег Синегубов.

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Взрывы прогремели около 14:17.



Терехов рассказал, что удар пришелся по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о пятерых раненых.

"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова", — уточнил Синегубов.

Он тоже подтверждает, что в результате удара пострадали люди. Повреждена гражданская инфраструктура (не уточняется, что именно).