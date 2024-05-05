Россия ударила по центру Харькова: есть раненые
Харьков днем в воскресенье, 5 мая, снова попал под российский обстрел. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава областной администрации Олег Синегубов.
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Взрывы прогремели около 14:17.
Терехов рассказал, что удар пришелся по центральной части города, в районе жилой застройки. Есть предварительная информация о пятерых раненых.
"Оккупанты ударили по Шевченковскому району Харькова", — уточнил Синегубов.
Он тоже подтверждает, что в результате удара пострадали люди. Повреждена гражданская инфраструктура (не уточняется, что именно).
- Ночью 5 мая Россия атаковала Харьков "шахедами", а в субботу нанесла ракетный удар по городу. Ранения получили по меньшей мере шесть человек – работники одного из харьковских предприятий.
- Терехов говорил, что Россия собирается сделать из Харькова "второе Алеппо". Этот город в Сирии стал символом расправы режима поддерживаемого Россией Башара Асада с политической оппозицией.
- Украинское военное командование не исключает, что Россия может попытаться пойти в наступление на Харьков.