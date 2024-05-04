Российский удар по предприятию в Харькове: количество раненых выросло до шести

Фото: Суспильне Харьков

В результате российского ракетного удара, который днем она нанесла по гражданскому предприятию в Харькове, ранены шесть человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, взрывные ранения получили четыре женщины 39, 36, 21 и 18 лет, а также двое 21-летних мужчин. Все они – работники атакуемого врагом предприятия.

Кроме того, рядом с предприятием загорелось частное здание, добавил Синегубов.

Россия нанесла удар по Харькову около 16:30. Чуть раньше под ракетный удар захватчиков попала Одесса – там повреждена гражданская инфраструктура, глава ОВА Кипер писал о трех пострадавших.

30 апреля 2024 года российские военные ударили по двум районам Харькова. В Киевском и Холодногорском районах зафиксировали два прилета по гражданским объектам. Один человек погиб, семеро получили ранения.

Впоследствии в Укрзализныце сообщили, что в результате атаки на Харьков 30 апреля погиб железнодорожник и еще одна работница компании получила ранения.

Днем 3 мая русские военные ударили в зону жилой застройки в Холодногорском районе Харькова. В результате есть одна погибшая и двое раненых.

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