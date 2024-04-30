РФ ударила по инфраструктуре в Харькове: один человек погиб, есть раненые (уточнено)

Харьков. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Российские военные ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова, сейчас количество пострадавших уточняется. Об этом сообщили мэр Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Терехов, по предварительной информации, сообщил об одном погибшем и двух раненых в Холодногорском районе.

В Киевском и Холодногорском районах Харькова зафиксировали два прилета по гражданским объектам. В Киевском – попадание в районе жилой застройки.

Синегубов также сообщил об ударах возле парковой зоны. Он отметил, что, предварительно, враг ударил по Харькову управляемыми авиабомбами.

ОБНОВЛЕНО В 10:40. По данным Синегубова, по предварительной информации, в результате ударов по Харькову два человека погибли, шесть получили ранения.

УТОЧНЕНО В 11:21. Ранее LIGA.net со ссылкой на Синегубова написала о двух погибших. Терехов предоставил уточненную информацию о пострадавших в Харькове: один человек погиб, семеро получили ранения.

24 апреля российские оккупанты нанесли два удара по Харькову, в результате чего ранения получили шесть человек.

В ночь на 27 апреля Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В медицинском учреждении города, возле которого ударили две российские ракеты, в момент вражеской атаки находились более тысячи человек.

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