Росія вдарила по цивільній інфраструктурі в Харкові: одна людина загинула, є поранені (уточнено)

30 квітня російські військові вдарили по двох районах Харкова

Харків. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Російські військові вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова, зараз кількість постраждалих уточнюється. Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Терехов, за попередньою інформацією, повідомив про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі.

У Київському та Холодногірському районах Харкова зафіксували два прильоти по цивільних обʼєктах. У Київському — влучання в районі житлової забудови.

Синєгубов також повідомив про удари біля паркової зони. Він зазначив, що, попередньо, ворог вдарив по Харкову керованими авіабомбами.

ОНОВЛЕНО О 10:40. За даними Синєгубова, за попередньою інформацією, внаслідок ударів по Харкову дві людини загинули, шість отримали поранення.

УТОЧНЕНО ОБ 11:21. Раніше LIGA.net із посиланням на Синєгубова написала про двох загиблих. Терехов надав уточнену інформацію про постраждалих у Харкові: одна людина загинула, семеро зазнало поранень.

24 квітня російські окупанти завдали двох ударів по Харкову, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.

Вночі проти 27 квітня Росія завдала ракетного удару по Харкову. У медичному закладі міста, біля якого вдарили дві російські ракети, в момент ворожої атаки перебувало понад тисячу людей.

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