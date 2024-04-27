Під час ракетного удару по Харкову в медзакладі були понад тисяча людей – Терехов

Харків (Фото: Telegram)

Вночі проти 27 квітня Росія завдала ракетного удару по Харкову. У медичному закладі міста, біля якого вдарили дві російські ракети, в момент ворожої атаки перебувало понад тисяча людей. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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В мерії зазначили, що під ударом з боку ворога опинився медкомплекс, у корпусах якого "на момент ракетного обстрілу перебувало понад тисячу осіб – 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу".

"На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу – в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих", – написав він та уточнив, що в одної постраждалої особи фіксується "легкий ступінь".

Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель:

→ вибиті шибки;

→ пошкоджені дахи;

→ лінії електропередач;

→ водогін;

→ інші інженерні комунікації.

22 квітня 2024 року окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

24 квітня російські окупанти завдали двох ударів по Харкову, внаслідок чого поранень зазнали шестеро людей.

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