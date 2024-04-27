Во время ракетного удара по Харькову в медучреждении были более тысячи людей – Терехов

Харьков (Фото: Telegram)

В ночь на 27 апреля Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В медицинском учреждении города, возле которого ударили две российские ракеты, в момент вражеской атаки находились более тысячи человек. Об этом сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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В мэрии отметили, что под ударом со стороны врага оказался медкомплекс, в корпусах которого "на момент ракетного обстрела находилось более тысячи человек – 900 пациентов и две с половиной сотни персонала".

"К счастью, ракеты попали в землю, а не в корпуса медучреждения – в противном случае трудно представить количество погибших и пострадавших", – написал он и уточнил, что у одного пострадавшего фиксируется "легкая степень".

От взрывной волны пострадало несколько зданий:

→ выбиты стекла;

→ повреждены крыши;

→ линии электропередач;

→ водопровод;

→ другие инженерные коммуникации.

22 апреля 2024 года оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.

Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.

24 апреля российские оккупанты нанесли два удара по Харькову, в результате чего ранения получили шесть человек.

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